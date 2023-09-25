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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر عدد من المباني.. روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق 4 مناطق

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعات الأولى من اليوم الاثنين. 

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، اليوم الاثنين، تضرر عدد من المباني في المنطقة الوسطى من المقاطعة، بسبب هجوم طائرات مسيرة أوكرانية

وأضاف الحاكم رومان ستاروفويت، آنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، لافتًا إلى أن سقف مبنى إداري تضرر أيضا.

وأوضح  أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم، مشيرًا إلى سقطت طائرة بدون طيار أخرى في مقاطعة كورسك، وكسرت النوافذ في منزل خاص.

على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجماز، أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار ليلاً، فوق منطقة سوراجسكي في منطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ متواجدة في مكان الحادث.

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