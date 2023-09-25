وفد سعودي يزور فلسطين للقاء الرئيس عباس هذا الأسبوع

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، إن وفدا سعوديا سيزور الضفة الغربية للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الأسبوع، وسط أنباء عن مساع دبلوماسية للتوصل الى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول فلسطيني أن الوفد السعودي الذي سيزور رام الله سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين والذي تم تعيينه الشهر الماضي.

وفي شهر أغسطس الماضي تسلم ، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للسعودية، لدى فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس.

وكان مسؤولين أمريكيين قد أشاروا إلى أن التطبيع بيم المملكة العربية السعودية وإسرائيل لا يزال بعيد المنال لأن من المتوقع أن يتضمن اتفاقا دفاعيا مع واشنطن وبرنامجا نوويا مدنيا للسعودية.

ومن بين المسائل التي يتعين تسويتها أيضا القضية الفلسطينية والدعوات إلى إحياء عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد الوزير بن فرحان في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، في نيويورك، على أهمية حل القضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلَّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد وزير الخارجية السعودي رفض المملكة وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية، وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السياسية.