عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك vs المقاولون العرب .. مفاجآت متوقعة في تشكيل الأبيض

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يواجه مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، نظيره فريق المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتعادل فريق بيراميدز 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب 

 

ومن المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتشكيل أمام نظيره المقاولون العرب على النحو التالي:  
حراسة المرمى : محمد صبحي. 
خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق. 
خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.
خط الهجوم : سيد عبد الله "نيمار" - سيف الجزيري - أحمد سيد "زيزو".
 

الزمالك يستعيد 3 نجوم فى مباراة المقاولون بالدوري

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

عودة 3 نجوم إلي صفوف الزمالك 

يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 نجوم بعد الغياب أمام بيراميدز للإيقاف والإصابة من أجل المشاركة في لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .
فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يستعيد أحمد سيد زيزو وحاتم سكر في مباراة المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز .
كما يعود محمد عواد لحراسة عرين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد تعافيه من الإصابة وإراحة محمد صبحي الذى لم يظهر بمردود جيد في مباراتي أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب كأس الكونفدرالية.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري بيراميدز أوسوريو مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

موضوعات متعلقة

الزمالك يستعيد 3 نجوم فى مباراة المقاولون بالدوري

الزمالك يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام المقاولون.. الليلة

ترشيحاتنا

البنك الآسيوي: مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والاحلام للغد ..فيديو

بعد قيام الصين بتشييده.. الفلبين تهدد بإزالة "الحاجز العائم"

بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الأول لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار

حكم قراءة القرآن بسرعة في الصلاة أو خلال الورد اليومي.. الإفتاء توضح

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتي زامبيا والجزائر

بحضور الرئيس السيسي.. فيلم قصير عن البنك الآسيوي خلال اجتماعات شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. شاهد اجرأ اطلالات ياسمين صبري أ

أهم 10 طرق للتخلص من الدهون والكرش

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ