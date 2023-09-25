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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستعيد 3 نجوم فى مباراة المقاولون بالدوري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يواجه مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتعادل فريق بيراميدز قد تعادل 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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عودة 3 نجوم إلي صفوف الزمالك 

يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 نجوم بعد الغياب أمام بيراميدز للإيقاف والإصابة من أجل المشاركة في لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .
فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يستعيد أحمد سيد زيزو وحاتم سكر في مباراة المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز .
كما يعود محمد عواد لحراسة عرين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد تعافيه من الإصابة وإراحة محمد صبحي الذى لم يظهر بمردود جيد في مباراتي أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب كأس الكونفدرالية.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري بيراميدز أوسوريو زيزو

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