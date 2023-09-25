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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باليابان.. زاهي حواس يحاضر عن الاكتشافات الأثرية ويوقع كتابه توت عنخ آمون

زاهى حواس
زاهى حواس

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان.


وتحدث "حواس" عن  الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر بوادي الملوك والمدينة الذهبية المفقودة واكتشافه في سقارة في موقع جبانة تتي وجسر المدير.


وشكر "حواس" اليابان على تعاونها مع مصر في المتحف الكبير ومركب  خوفو الثانية.

حضر المحاضرة كونغو تاري وزير الوكالة الرقمية وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومحمد يونس والعديد من الطلاب والمثقفين والإعلاميين.


 ووقع "حواس" كتابه الجديد الذي نشر باللغة اليابانية عن الملك توت.

وأهدت الدكتورة يوكو كاغام رئيس الجامعة زهرة تيد للدكتور حواس.

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