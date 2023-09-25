أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إعلان الزمالك عن حضور 30 ألف مشجع لمباراة أرتا سولار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وكتب شوبير:"الزمالك يعلن حضور 30 ألف مشجع لمباراة أرتا سولار".

ويواجه مساء اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، نظيره المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتعادل فريق بيراميدز 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 8 لاعبين فى مواجهة نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين.

ويغيب كل من محمود علاء للإيقاف وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش للإصابة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا لأسباب فنيه.