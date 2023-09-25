فرمان عاجل من أوسوريو بشأن لاعبي الزمالك الأجانب.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تراجع اوسوريو عن فكرة إراحة الأجانب بسبب مستحقاتهم وقرر الدفع بهم في المباريات بعد الاتفاق مع الإدارة على جدولة المستحقات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن:"خاص.. أوسوريو يتراجع عن فكرة إراحة الأجانب بسبب مستحقاتهم ويقرر الدفع بهم في المباريات بعد الاتفاق مع الإدارة على جدولة المستحقات".

يواجه مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، نظيره فريق المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتعادل فريق بيراميدز 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.