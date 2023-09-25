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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لهذا السبب .. قرار في السكة الحديد بتغير مواعيد قطارات بالوجه البحرى

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه  تلبية لرغبة جمهور الركاب تم تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023.


حيث تقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءاً ويصل قلين الساعة 3:35 مساءاً  ، وتعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساءاً ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساءاً. 


وتعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساءاً  ، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساءاً ويصل طنطا الساعة 7:05 مساءاً . 
كما يتم تعديل قطار 884 / 883  اكسبريس تحيا مصر  بيلا / الاسكندرية يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساءاً . 

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