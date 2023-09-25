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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن حقيقة معاقبة شيكابالا بعد مباراة بيراميدز ..تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

أعلن اللاعب السابق أحمد حسن  أن تقرير شيكابالا لم يتضمن أي شئ بخصوص معاقبتة نهائيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"مصدر داخل رابطة الأندية: تقرير مراقب مباراة بيراميدز والزمالك لم يتضمن أي شيء بخصوص شيكابالا لذلك لن يتم معاقبته نهائيا".

 

وأكد فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، المرشح  لمنصب رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم حل مشكلة محمود عبد الرازق شيكابالا، وأنه سيكون هناك جلسة معه، لدفع الغرامة، الناتج عنها وقف قيد الزمالك.

وأضاف الكابتن فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" شيكابالا  لاعب مميز، ولديه جمهور كبير، ومن نجوم الزمالك".

وأشار إلي أن "  شيكابالا  كان يحصل على 1000 جنيه في الشهر، بسبب الغرامات التي كانت عليه، وأن نادي الزمالك كان يعاني من مشكلات مادية".

وأشار إلي أن غرامة شيكابالا كبيرة جدًا وصلت لـ أكثر من مليون دولار، وأن الزمالك لم يسدد الغرامة، بسبب ضخامة المبلغ.

وأوضح أن الزمالك عندما باع إمام عاشور بـ3 ملايين دولار، تم تسيد رواتب اللاعبين، أن العمال كان لهم أموال

شيكابالا

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