للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

يبحث قطاع كبير من أصحاب الدخل المتوسط عن سيارات مستعملة تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي التنزه مع أسرهم وقضاء حاجتهم، حيث يتوافر داخل سوق السيارات المستعملة الكثير من طرازات السيارات التي تتناسب مع هؤلاء المواطنين .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة سعرها 250 ألف جنيه :

1- فولكس فاجن بولو

تباع سيارة فولكس فاجن بولو باللون الفضي ، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال .

فولكس فاجن بولو

تتوافر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2001 داخل سوق السيارات بسعر 195 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها.

2- سكودا أوكتافيا موديل 2003

تصل قوة سكودا أوكتافيا الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت سكودا أوكتافيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تأتي سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- جيلي امجراند 7 موديل 2015

تحصل سيارة جيلي امجراند 7 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل إلي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

جيلي امجراند 7 موديل 2015

تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 داخل سوق السيارات بسعر 220 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي.

4- شيفروليه أوبترا

تمكنت شيفروليه أوبترا موديل 2005 السيدان من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض شيفروليه أوبترا للبيع باللون الأزرق ، وبها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

شيفروليه أوبترا

سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2005 يصل الي 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها.

5- بريليانس FRV الهاتشباك

تنتمي سيارة بريليانس FRV موديل 2010 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي ، وتنقل قوة بريليانس FRV الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بريليانس FRV الهاتشباك

وتتواجد سيارة بريليانس FRV موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأجزائها الميكانيكية المختلفة .