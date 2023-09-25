مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

تعقد منظمة المرأة العربية غدًا بالعاصمة الأردنية عَمان المؤتمر الإقليمي حول "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين سيناقش واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الدول العربية، وأهمية بيئة العمل الآمنة والداعمة للمرأة، والمرأة وريادة الأعمال النسائية.

وقدرة النساء على الوصول للتمويل، ودور قواعد البيانات والمعلومات في دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح رائدات عربيات في مجال الأعمال.