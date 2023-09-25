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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدكتور عصام خليل يحرر أول توكيل رسمي لترشح السيسي لرئاسة الجمهورية

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

حرر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس"الحملة الحزبية الشعبية" لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، ليكون أول توكيل رسميًا لترشيح الرئيس للرئاسة، وذلك بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.

 

كما وجه الدكتور عصام خليل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الرامية لخدمة الوطن والعمل وحفظ أمنه واستقراره، مشددًا أن المصريين الأحرار صف واحد خلف القيادة الرشيدة لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة قادرة وعظيمة.

 

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الحملة الحزبية الشعبية لتأييد السيسي 

أكد خليل أن الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس واعتباره مرشحا رئاسيا لحزب المصريين الأحرار تبذل كل جهد بكافة ربوع الجمهورية للعمل علي أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين لتأسيس حملة شعبية معبرة عن محبة المصريين لرجل أمينا في عمله وجديرًا بثقة الشعب العظيم.


وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.

رئيس حزب المصريين الأحرا ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي مكتب توثيق الأهرام النموذجي الانتخابات الرئاسية السيسي

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