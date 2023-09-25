مصرع صبى صدمته سيارة نقل أمام منزله بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة صبى لقي مصرعه اثر حادث تصادم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة نقل بطفل أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز ووفاته على الفور.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بالطفل محمود ح إ، 6 سنوات، أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز، ولقى مصرعه وتم نقل الجثة للمستشفى وتمكن ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة.