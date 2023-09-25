المقاولون يفرض سيطرته على الزمالك في آول 30 دقيقة دون أهداف

مرت 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب ومازال التعادل السلبي يسيطر حتى الآن في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وشهدت أول 30 دقيقة سيطرة من لاعبي المقاولون العرب دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الزمالك

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

بينما خاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .