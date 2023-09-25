مصر والسعودية والإمارات يتصدرون قطاع الضيافة والسياحة في الشرق الأوسط

أصدرت، شركة نايت فرانك، المتخصصة في الاستشارات العقارية بالمملكة المتحدة، بحثا جديدا، اليوم الأثنين، أوضحت فيه أن كلا من مصر والسعودية والإمارات يتصدرون تطوير مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البحث الخاص بالشركة البريطانية، أن مصر مع السعودية والإمارات يمثلون 90٪ أو ما يعادل (1.7 تريليون دولار) من إجمالي المشاريع التي يتم تطويرها حاليا في المنطقة وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وتتصدر المملكة العربية السعودية جدول استثمارات المشاريع في المنطقة بقيمة 1.2 تريليون دولار من المشاريع قيد التنفيذ.

وتأتي في المرتبة التالية الإمارات ومصر باستثمارات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار و200 مليار دولار على التوالي، مما يسلط الضوء على التزام منطقة الشرق الأوسط بالوصول إلى 160 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وقال تراب سليم، الشريك ورئيس قسم الضيافة والسياحة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة نايت فرانك، اليوم الاثنين: منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأولى على مستوى العالم التي حققت انتعاشًا كاملاً للأعمال بعد وباء كورونا".

وأضاف: أن معظم أنحاء العالم لا يزال يواجه تحديات في العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن من المتوقع أن تتجاوز هذه المنطقة مستويات ما قبل كوفيد-19 من حيث الإيرادات المتعلقة بالضيافة والسياحة وفرص العمل.

وشهد قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط نمواً كبيراً مع زيادة بنسبة 46.9% في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويعود هذا النمو إلى زيادة بنسبة 14.5% في عدد الوظائف التي يدعمها القطاع، مما أدى إلى زيادة قدرها 107 مليار دولار زيادة في مساهمتها الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي وخلق 0.9 مليون فرصة عمل جديدة.

وشدد سليم أيضًا على ظهور اتجاهات جديدة بسبب تدفق المشاريع الجديدة المتعلقة بالضيافة والسياحة في المنطقة.

وأكد سليم أن هناك العديد من العوامل مثل عمليات التأشيرة المبسطة، والحملات التسويقية القوية، والمبادرات الخضراء، والابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاتصال مع لاعبين جدد في قطاع الطيران، والتفاعل الشخصي مع الضيوف، وصناعة الصحة والرفاهية الشاملة المزدهرة، كلها عوامل تساهم في النجاح المتزايد لقطاع الطيران ومجال السياحة في الشرق الأوسط.