جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

أحكام في جرائم بالعشرات وتفجيرات ظلت تلاحق زعيم المافيا الإيطالية والهارب الأطول اختباء في مافيا كوزا نوسترا، لمدة 30 عاما، ماتيو ميسينا دينارو، فماذا حدث في الأيام الأخيرة لـ “ماتيو دينارو” قبل الإعلان عن وفاته، اليوم الاثنين.

اعتبر “ميسينا دينارو” أحد أكثر الرجال المطلوب تسليمهم للعدالة في أوروبا منذ هروبه عام 1993 على خلفية عدة أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة بسبب جرائمه العديدة، التي تحدث عنها المدعي الإيطالي العام، ماوريتسيو دي لوسيا لشبكة “سي إن إن".

أبرز جرائم ميسينا دينارو

شملت أبرز الجرائم التي ارتكبها زعيم مافيا كوزا نوسترا، ميسينا دينارو، والتي كانت قيد النظر حتى قبل وفاته منكرا تورطه فيها: “إنهاء حياة المدعين العامين المناهضين للمافيا، جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو في عام 1992، وتعذيب وإنهاء حياة “ جوزيبي دي ماتيو" ابن عدو له يبلغ من العمر 11 عاما عندنا قدم أدلة تدينه.

“حُكم بالسجن المؤبد الأخير في عام 2020” كان أبرز الأحكام التي صدرت ضد زعم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو وذلك على أثر تهمة “التفجيرات القاتلة في ميلانو وفلورنسا وروما في أواخر التسعينيات”.

كان “ميسينا دينارو” الرجل الثاني في المافيا تحت قيادة “بروفينزانو”، بعد وفاة الأخير في عام 2016 اعتبر “ميسينا دينارو” زعيم المافيا خلفا له.

التصالح معه!

وقالت فيليا ألوم، أستاذ الجريمة المنظمة والفساد المقارن في جامعة باث بالمملكة المتحدة عن “ميسينا دينارو”: " كان يمثل الحلقة الأخيرة بين المافيا المتحاربة والعلنية في أوائل التسعينيات والمافيا الصامتة الشبيهة بالأعمال التجارية في القرن الحادي والعشرين".

يذكر أنه على الرغم من أن ميسينا دينارو كان مختبئا طوال هذه العقود فقد انتشرت شائعات عن تدهور حالته الصحية في صقلية لعدة أشهر قبل القبض عليه في وقت سابق من هذا العام حيث كانت هناك تلميحات بإجراء تصالح مع مقابل رعاية أفضل لمرضى السرطان.

لحظة القبض على زعيم مافيا “كوزا نوسترا” ميسينا دينارو Matteo Messina

القبض على زعيم المافيا

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على “ماتيو ميسينا دينارو” في 16 يناير 2023، كما عثرت الشرطة في وقت لاحق على مخبأين على الأقل في بلدة كامبوبيلو دي مازارا الصقلية، يُعتقد أن “ميسينا دينارو” عاش متنقلا بينهما في الأشهر الأخيرة، أحدهما في قلب المدينة، وفقا لشبكة “سي إن إن”، والآخر في مخبأ محصن خلف باب مخفي، حسبما نقلت “رويترز” عن مسؤولين محليين.

زعيم مافيا “كوزا نوسترا” ميسينا دينارو Matteo Messina في شبابه

وفاة Matteo Messina



توفي ماتيو ميسينا دينارو في مستشفى السجن المعروفة باسم “سان سلفاتوري” في لاكويلا بوسط إيطاليا، حيث كان يتلقى العلاج من سرطان القولون ودخل في غيبوبة الأسبوع السابق لوفاته، حسبما ذكرت “إذاعة راي العامة” اليوم الاثنين.

زعيم مافيا “كوزا نوسترا” ميسينا دينارو Matteo Messina

ورثة ماتيو ميسينا دينارو

ترك ميسينا دينارو، ابنته “لورينزا ألانيا” البالغة من العمر 27 عاما، والتي كانت والدتها واحدة من عشاق ميسينا دينارو واللاتي يحقق معهن الآن في تهمة “التستر عليه”.

وقال المتحدث باسم السجن إن “ألانيا” رفضت في البداية زيارة والدها خلف القضبان، لكنها ذهبت في 10 مايو لرؤيته وتعريفه على طفلها، وهو الحفيد الوحيد المعروف لعضو المافيا المدان وقتها.