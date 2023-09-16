ابن آل تشابو.. تسليم نجل زعيم مافيا المخدرات بالمكسيك إلى الولايات المتحدة

تم تسليم أوفيديو جوزمان، نجل زعيم المخدرات المكسيكي المسجون خواكين 'إل تشابو' جوزمان، إلى الولايات المتحدة؛ لمواجهة اتهامات بتهريب الفنتانيل، في تعزيز لمساعي إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن للحد من انتشار المواد الأفيونية القاتلة.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن تسليم أوفيديو جوزمان كان أحدث خطوة في الجهود الأمريكية لمهاجمة 'كل جانب' من عمليات تهريب المخدرات التي تديرها كارتل سينالوا المرتبطة منذ فترة طويلة بعائلة جوزمان.

وقال جارلاند في بيان 'أنا ممتن أيضا لنظرائنا في الحكومة المكسيكية على هذا التسليم'.

'ستواصل وزارة العدل محاسبة المسؤولين عن تأجيج وباء المواد الأفيونية الذي دمر الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.'

وأكد مسؤولان مكسيكيان مطلعان على الأمر أيضًا تسليم جوزمان البالغ من العمر 33 عامًا.

وكان جوزمان، أحد ورثة إمبراطورية والده في مجال الاتجار بالبشر، قد اعتقل لفترة وجيزة في مدينة كولياكان الشمالية في عام 2019، لكن أطلق سراحه بناءً على أوامر من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتجنب إراقة الدماء عندما ردت عصابته.

وتم القبض عليه في يناير بعد معركة مكثفة بالأسلحة النارية في ولاية سينالوا بشمال المكسيك.

وصور المسؤولون الأمريكيون جوزمان وعددا من إخوته على أنهم وجه التهديد الذي يشكله الفنتانيل، وهو سم شديد الإدمان يقتل ما يقرب من 200 أمريكي يوميا. وقد أدى عدد القتلى هذا إلى زيادة الضغط على إدارة بايدن وتسبب في توترات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وطلبت الحكومة الأمريكية تسليم جوزمان في فبراير حتى يواجه اتهامات بالمخدرات في محكمة أمريكية.

يمكن أن تستغرق إجراءات تسليم تجار المخدرات المكسيكيين البارزين سنوات. وكانت إقالة أوفيديو جوزمان أسرع من إقالة والده، الذي تم نقله جواً إلى الولايات المتحدة بعد مرور عام بالكاد على اعتقاله الأخير في سينالوا في أوائل عام 2016.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام المكسيكية، بما في ذلك شبكة ميلينيو الإخبارية، في وقت سابق أن جوزمان تم إخراجه من سجن شديد الحراسة في وسط المكسيك لنقله جواً عبر الحدود.

ووفقا لوثائق المحكمة الأمريكية، يُزعم أن جوزمان وإخوته سيطروا على عمليات دولية واسعة النطاق في تجارة الفنتانيل، وحصدوا أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات عن طريق 'إغراق' الولايات المتحدة بالمخدرات.

وساعد رهانهم على المواد الأفيونية الاصطناعية التي تفوق قوة الهيروين 50 مرة في تكثيف وباء المواد الأفيونية الذي وضعهم في مرمى عملاء مكافحة المخدرات الأمريكيين.

وعرضت وزارة الخارجية مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أوفيديو جوزمان وثلاثة من إخوته.

صعد والده 'إل تشابو' جوزمان إلى الصدارة على رأس عصابة سينالوا.. وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2017 بعد هروبه مرتين من السجن في المكسيك. جوزمان الأكبر موجود الآن في سجن 'سوبرماكس' شديد الحراسة في كولورادو.