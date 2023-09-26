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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد| تعيش في علاقة حب جديدة

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.. أصحاب برج الأسد قادة بالفطرة، فهم لا يتقبلون أن يكون لهم قائد يقرر مسارهم، حيث إنه خبير فى وضع الخطط، وتوزيعها على الفريق، كل واحد حسب قدراته، كما أنه يستمتع بتعليم الآخرين المهارات المختلفة.

برج الأسد اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

مولود برج الأسد أناس سماتهم الأساسية أن يكونوا في دائرة الضوء، تجدهم مرحين للغاية عاطفيين، يتمتع بالرومانسية والإبداع وحسه الفني، كما أنه شخص جذاب ،كما أن أصحاب برج الأسد معروفون باستقرارهم وولائهم وتماسكهم، إنهم أصدقاء وعشاق مخلصون يضعون قلوبهم في كل علاقة يمرون بها.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

أمامك فرصة لحل خلافتك مع زملاء العمل، فيمكن أن تفاتح زميلك فى المشكلة وتتناقش معه للوصول لحل فورى وسريع، ويمكنك اليوم أن تنجز مهامك المؤجلة وترتب أفكارك بشكل منظم.

توقعات برج الاسد اليوم ماليا

برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

تعيش فى علاقة حب جديدة، حيث ينتظرك شريك أحلامك لتفاتحه وتعترف له بحبك، جرب هذا الأمر وسيكون له نتائج إيجابية على حياتك العاطفية، تلاحظ اهتمام شريك حياتك المستقبلى بك ويجب أن تعترف له بحبك.

توقعات برج الأسد صحيا

يجب أن تهتم بصحتك وابتعد عن تناول الأغذية المفيدة والغنية بفيتامين c، وكذلك الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تمر بيوم حيوى وجميل وتمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء فى أعمالك بذهن صاف وصحة جيدة ولكن يجب أن تؤمن مستقبلك للحفاظ على حالة الاستقرار والثبات الموجودة لديك فى الوقت الحالي .

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