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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لن نصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية.. الزمالك يصدر بيانا ضد أمين عمر

صدى البلد

أصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا، ضد الحكم أمين عمر، عبر المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، وذلك على خلفية أزمة حديث الحكم مع حكام غرفة الـ VAR، وعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لصالح نادي الزمالك.

 وجاء بيان الزمالك، كالتالي: "نظرا للظلم التحكيمي الفج الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم غير المحايد أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، فإن نادي الزمالك يؤكد على الآتي:

1- لن نلتزم الصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق، وخسارته نقطتين عن عمد، في مشواره بالمسابقة.

2- تم إعداد شكوى رسمية؛ لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية؛ حتى تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة، مسؤوليتها؛ للحفاظ على حقوق الأندية، وتحميها من أي ظلم يقع عليها، وتتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات المريبة التي صدرت من أمين عمر، الحكم الضعيف فنيا، الذي له عدة سوابق تحكيمية في مباريات الزمالك خلال المواسم الماضية، والتي إن دلت على شيء؛ فهي تدل على اتخاذه موقفا عدائيا من النادي، وتربصه الدائم به، وأنه لا يستطيع أن يفصل بين ميوله التشجيعية للنادي المنافس، وعمله كحكم، وهو ما ثبت يقينا خلال مباراة المقاولون، وشاءت إرادة الله أن يتم كشف هذا الحكم أمام جموع الجماهير؛ بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار، في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة، والتي تؤكد تعمده عدم احتساب المخالفة لصالح الزمالك، رغم وضوحها، وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفة واضحة وصريحة، بالإضافة إلى إحتسابه هدفا غير صحيح للمقاولون؛ بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك.

3- شهدت المباراة أخطاء أخرى، ومحاولات من هذا الحكم لاستفزاز لاعبي الزمالك؛ عن طريق منحهم إنذارات، في ألعاب لا تستحق حتى مخالفة، وفي المقابل، تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك، وكان متساهلا مع لاعبي الفريق المنافس.

4- تعمد الحكم استمرار المباراة؛ حتى يسجل المنافس هدف التعادل غير الصحيح، رغم انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء، وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة، وشاهدها الجميع.

5- يطالب نادي الزمالك بعدد من الأمور، كما يلي:

أولا: إحالة الحكم أمين عمر، الذي يكن مشاعر عدائية لنادي الزمالك، إلى التحقيق.

ثانيا: منع الحكم أمين عمر من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها.

ثالثا: إعادة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب؛ نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون، مما أثر على نتيجة اللقاء.

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لن نصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية.. الزمالك يصدر بيانا ضد أمين عمر

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