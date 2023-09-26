يوفنتوس يسعى لمصالحة جماهيره أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره ليتشي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً ، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويستهدف فريق يوفنتوس مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليتشي في مباراة اليوم، والتقدم إلى وصافة الدوري الإيطالي مؤقتا.



وتلقى يوفنتوس هزيمة مريرة أمام ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.



وأكد ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، استمرار تشيرني في حراسة مرمى الفريق رغم الأخطاء الكارثية أمام ساسولو.



على الجانب الآخر، يطمح فريق ليتشي في مواصلة نتائجه الرائعة بالفوز على يوفنتوس ومطاردة إنترميلان على الصدارة.



ويحتل ليتشي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، متفوقا بنقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.