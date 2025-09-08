قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
تحقيقات وملفات

خبير قتصادي: مراسي البحر الأحمر دليل جديد على تزايد ثقة المستثمرين في الدولة

مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه
مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه
ياسمين القصاص

يأتي إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه، بعد سنوات من تجربة مراسي الساحل الشمالي، وهو المشروع الذي تحول للقلب النابض للبحر المتوسط، وعزز من مكانة المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث جذب خلال ثلاثة أشهر أكثر من 4 ملايين زائر مقابل 3 ملايين سنويا لمدن أوروبية أخرى.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه، يعد مشروع الهدف منه زيادة لإقبال السياحي في البحر الأحمر، كما موجود بالمشروعات العملاقة على البحر المتوسط. 

وأضاف الشافعي-  في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المشروعات تساعد  على جذب العديد من السياح، كما أن البحر الأحمر يتميز بالعديد من المميزات، فهنا آن الآوان أن يتم وضع رؤية متكاملة لتحقيق أهداف وأرباح لهذا المشروع السياحي العملاق. 

وأشار الشافعي، إلى أن  المشروع يسهم في تعزيز استفادة مصر من موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، أحد أبرز المقاصد السياحية عالميا، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، كما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتابع: "هذا المشروع يعتبر دعم كبير من القيادة السياسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم". 

الجدير بالذكر، أن المشروع سيسهم في دعم العديد من القطاعات، منها مطار الغردقة، وميناء سفاجا، هذا فضلا عن القطاعات الزراعية واللوجستية المحيطة، وسيوفر نحو 150.000 – 170.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات البناء، والضيافة، والمراسى، والتجزئة وغيرها، ونحو 25.000 وظيفة بدوام كامل بعد استقرار المشروع الفنادق، التجزئة، تشغيل المراسي.

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" و"صندوق الاستشارات والبحوث الفنية".. كيف يغير مستقبل التعليم الفني وريادة الأعمال في مصر؟

للطلاب الجدد بالجامعات.. خطوات استخراج كارنيه الكلية

وزير الصحة يتفقد مستشفى قفط التخصصي ويوجه بتعزيز التعاون مع جامعة جنوب الوادي

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

