خبير قتصادي: مراسي البحر الأحمر دليل جديد على تزايد ثقة المستثمرين في الدولة

يأتي إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه، بعد سنوات من تجربة مراسي الساحل الشمالي، وهو المشروع الذي تحول للقلب النابض للبحر المتوسط، وعزز من مكانة المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث جذب خلال ثلاثة أشهر أكثر من 4 ملايين زائر مقابل 3 ملايين سنويا لمدن أوروبية أخرى.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه، يعد مشروع الهدف منه زيادة لإقبال السياحي في البحر الأحمر، كما موجود بالمشروعات العملاقة على البحر المتوسط.

وأضاف الشافعي- في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المشروعات تساعد على جذب العديد من السياح، كما أن البحر الأحمر يتميز بالعديد من المميزات، فهنا آن الآوان أن يتم وضع رؤية متكاملة لتحقيق أهداف وأرباح لهذا المشروع السياحي العملاق.

وأشار الشافعي، إلى أن المشروع يسهم في تعزيز استفادة مصر من موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، أحد أبرز المقاصد السياحية عالميا، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، كما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتابع: "هذا المشروع يعتبر دعم كبير من القيادة السياسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم".

الجدير بالذكر، أن المشروع سيسهم في دعم العديد من القطاعات، منها مطار الغردقة، وميناء سفاجا، هذا فضلا عن القطاعات الزراعية واللوجستية المحيطة، وسيوفر نحو 150.000 – 170.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات البناء، والضيافة، والمراسى، والتجزئة وغيرها، ونحو 25.000 وظيفة بدوام كامل بعد استقرار المشروع الفنادق، التجزئة، تشغيل المراسي.