اقتصاد

مراسي البحر الأحمر.. 12 فندقًا فاخرًا ومارينا عالمية وكبائن عائمة على الطراز المالديفي

وكاله
وكاله
وكالة

وقع تحالف يضم شركتي إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية عقد إنشاء مشروع سياحي جديد في البحر الأحمر في مصر.

بالمناسبة، أكد رئيس شركة إعمار مصر محمد العبار أن استثمارات المشروع تصل إلى 900 مليار جنيه.

بدوره قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية ستكون لديها حصة من المساحات البينية في المشروع.

المشروع سيقام على مساحة 10 ملايين متر مربع ويوفر 150 ألف فرصة عمل أثناء الإنشاء و 25 ألف فرصة عمل دائمة.

وقال مؤسس إعمار العقارية محمد العبار ل CNBC عربية: 

"نخطط لاستثمار 900 مليار جنيه في مشروع "مراسي ريد" في البحر الأحمر في مصر ". 

وأشار إلى أن استثمارات إعمار في مصر ستصل بعد توقيع عقد "مراسي ريد" لنحو 35 مليار دولار.

الاحتفال جرى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأحد، لتدشين "مراسي البحر الأحمر" (Marassi Red Sea)، في خطوة من شأنها أن تعزز مكانة منطقة البحر الأحمر في مصر كوجهة سياحية فريدة، وتسهم في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر 

ويتضمن "مراسي البحر الأحمر" مميزات غير مسبوقة في أي مشروع سياحي وترفيهي آخر، منها واجهة بحرية، تضم شاطئًا خاصًا وبحيرات صالحة للسباحة، ومطاعم راقية، وكبائن خاصة، بالإضافة إلى مارينا بمعايير عالمية تنقسم إلى مارينا رئيسية و2 بوتيك، تجمع بين الإقامة والضيافة ومراكز التسوق.

وبالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع أرصفة بحرية بطول 400 متر، وقنوات مائية صالحة للملاحة تمتد في قلب المشروع، وتوفر "مراسي البحر الأحمر" مرسي خاص للفيلات، وشاطئ "إنفينيتي" مرتفع بطول 1.5 كم وارتفاع 10 أمتار.

وعلى رأس الميزات الاستثمارية التي يتضمنها المشروع، تدشين 12 فندقًا فاخرًا تشمل غرفًا فندقية ووحدات سكنية، موزعة لخدمة جميع مناطق المشروع، وكبائن عائمة مستوحاة من طراز المالديف، وأكثر من 500 متجر ومطعم تطل على الواجهة المائية.

ويضم المشروع مدارس تعليمية ومستشفيات ومراكز علاجية، كما يضم المشروع منطقة Marassi Wonders متعددة الاستخدامات، والتي تشمل مركز مؤتمرات دولي، ومنطقة تجارية، وملاهي مائية، ومرافق رياضية بمعايير عالمية، ونوادي للمقيمين تركز على الترفيه.

كما سيُخصص المشروع مساحات خضراء واسعة تُضفي طابعًا طبيعيًا مميزًا على الوجهة السياحية، مع حدائق مفتوحة ومناطق مخصصة للتنزه.

ويشتمل المشروع على خطة تشجير واسعة تناسب طبيعة المناخ الساحلي للبحر الأحمر، لتعزيز التنوع البيئي وتحسين جودة الهواء، حيث تسعى "إعمار مصر" إلى إنشاء بيئة متوازنة تجمع بين رفاهية السكن والمحافظة على الطبيعة، بما يسهم في وضع منطقة البحر الأحمر على خريطة السياحة المستدامة.

وبحسب بيان رئاسة الحكومة المصرية، سيُسهم هذا المشروع العملاق في تعزيز مكانة البحر الأحمر كمنطقة استثمارية وسياحية متكاملة، ويزيد من قدرتها على استقطاب السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس رؤية الحكومة المصرية في دعم المشروعات الكبرى التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع سيسهم في دعم العديد من القطاعات، منها مطار الغردقة، وميناء سفاجا، هذا فضلا عن القطاعات الزراعية واللوجستية المحيطة، وسيوفر نحو 150,000 – 170,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات البناء، والضيافة، والمراسى، والتجزئة وغيرها، ونحو 25,000 وظيفة بدوام كامل بعد استقرار المشروع (الفنادق، التجزئة، تشغيل المراسي).

