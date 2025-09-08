قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

البحر الأحمر يصنع معايير جديدة للسياحة.. تفاصيل مهمة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

على شواطئ البحر الأحمر، تبرز مدينة الغردقة كوجهة عالمية لم تعد مجرد محطة لقضاء العطلات، بل أصبحت مركزًا نابضًا بالحياة السياحية، قادرة على منافسة كبريات المنتجعات الدولية. ما يجعلها مميزة ليس فقط مياهها الكريستالية أو مناخها المشمس على مدار العام، بل قدرتها على توظيف مواردها الطبيعية والبشرية في خلق تجربة سياحية متكاملة.

مارينا الغردقة: قلب الحركة البحرية

وسط المدينة، يتربع مارينا الغردقة السياحي كأيقونة حضرية تجمع بين الترفيه والأنشطة البحرية. من هنا تبدأ الرحلات اليومية نحو البحر في التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث يحتشد السياح من مختلف الجنسيات استعدادًا لاكتشاف الجزر والشواطئ القريبة.
الخبير السياحي عصام علي يصف المكان بأنه "أكثر نقاط الجذب حيوية لزوار الغردقة"، ليس فقط لأنه رصيف انطلاق لليخوت والقوارب، بل لأنه يضم سلسلة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تتحول مساءً إلى نقطة التقاء اجتماعي للسكان والزوار على حد سواء.

جزيرة الجفتون: اللؤلؤة المصرح لها بالاستضافة

من أبرز الوجهات التي تنطلق منها الرحلات البحرية جزيرة الجفتون، الجزيرة الوحيدة في البحر الأحمر المسموح بإقامة منشآت سياحية خفيفة عليها.
الجزيرة مقسمة إلى أربعة شواطئ رئيسية: "أورانج"، "براديس"، "المحمية"، وشاطئ مفتوح بلا خدمات، لتمنح الزائر خيارات متنوعة بين العزلة الطبيعية والأنشطة المنظمة. يوميًا، تبحر عشرات المراكب محملة بالسياح إلى هناك، حيث يقضون ساعات النهار بين السباحة، الغوص، والاسترخاء على الرمال البيضاء.

أنشطة تتجاوز الترفيه التقليدي

لا تقتصر مغامرات البحر في الغردقة على الجولات الشاطئية، بل تمتد إلى رحلات السفاري البحرية، الغوص وسط الشعاب المرجانية، ورحلات "الجلاس بوت" التي تتيح للزوار مشاهدة الحياة البحرية دون الغوص. أما اليخوت الفاخرة، فهي تظل رمزًا للترف والخصوصية التي تجذب شرائح معينة من السائحين.

انتعاش غير مسبوق

أيمن البحري، رئيس الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالبحر الأحمر، يؤكد أن ما يميز الغردقة هو دمجها للأنشطة الشاطئية مع البنية التحتية المتطورة. ويشير إلى أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة في معدلات الإقبال السياحي، حيث تستقبل الغردقة ومرسى علم زوارًا من أكثر من 20 جنسية مختلفة.
اللافت أن عودة السياحة الروسية مؤخرًا لعبت دورًا محوريًا في رفع معدلات الرحلات الجوية إلى مستويات قياسية، ما عزز من حالة الانتعاش التي تعيشها المنطقة.

قراءة أوسع للمشهد

الغردقة اليوم ليست مجرد وجهة لقضاء عطلة قصيرة، بل نموذج متكامل يوضح كيف يمكن لمدينة ساحلية أن تعيد تعريف علاقتها بالبحر. فالمعادلة التي تجمع بين الاستثمار السياحي المدروس والحفاظ على البيئة البحرية، تجعلها أقرب إلى أن تكون مختبرًا حيًا لصناعة السياحة المستدامة في مصر والشرق الأوسط.

البحر الأحمر الغردقة اخبار البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" و"صندوق الاستشارات والبحوث الفنية".. كيف يغير مستقبل التعليم الفني وريادة الأعمال في مصر؟

طلاب الجامعات

للطلاب الجدد بالجامعات.. خطوات استخراج كارنيه الكلية

جانب من الجولة

وزير الصحة يتفقد مستشفى قفط التخصصي ويوجه بتعزيز التعاون مع جامعة جنوب الوادي

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد