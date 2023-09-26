لقاء مهم بين أمير قطر ووزير خارجية السعودية | تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل اليوم في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.

وبحسب الوكالة القطرية؛ فقد نقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للشيخ تميم بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.

فيما حمل تميم بن فيصل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.