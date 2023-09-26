المولد النبوي.. المفتي السابق يوضح صفات جسد النبي

واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حديثه عن الشمائل والصفات المحمدية، تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

أسرار جسد رسول الله في ذكرى المولد النبوي



قال الدكتور علي جمعة ، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ما بين منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم‏ كانت المسافة بين منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعيدة‏,‏ وهو ما يعطي عرضا في أعلى الظهر‏,‏ وفي الصدر‏,‏ وثبت ذلك الوصف كذلك في السنة‏,‏ فروي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين ‏(أي عريضا أعلى الظهر‏) (‏البخاري ومسلم‏).‏

أذن سيدنا النبي

‏وتابع في وصف أذناه صلى الله عليه وآله وسلم‏ حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تام الأذنين‏,‏ أي أن استدارتهما مكتملة‏,‏ وليست جدعاء‏,‏ وكانت متناغمة مع حجم رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وتقاسيم وجهه المبارك صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وثبت ذلك في السنة‏,‏ فروي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تام الأذنين ‏(رواه ابن سعد في الطبقات‏).‏

شعر سيدنا النبي

وأكمل علي جمعة في بيان شعره صلى الله عليه وآله وسلم‏ حيث كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد السواد‏,‏ وناعما ولكن ليس النعومة المذمومة التي لا يستقر الشعر بها‏,‏ ولكنها نعومة متماسكة‏, وكان طويل الشعر‏,‏ فكان يصل شعره صلى الله عليه وآله وسلم إلى منكبيه‏,‏ وكل ذلك ثبت في السنة الشريفة‏,‏ فروي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يضرب شعره إلى منكبيه‏ (البخاري ومسلم‏),‏ كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالجعد القطط ولا السبط ‏(أي ليس فيه التواء وانقباض‏,‏ ولا بالمسترسل‏) (البخاري ومسلم‏),‏ وقد حلق صلى الله عليه وآله وسلم جميع رأسه في حجة الوداع.‏

لحية سيدنا النبي

وفي بيان لحيته صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم اللحية‏,‏ كثير شعرها‏,‏ وكانت لحيته سوداء‏,‏ ولم يكن بها شيب إلا في سبع عشرة شعرة عدها أصحابه رضي الله عنهم‏,‏ وثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وآله وسلم فروي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير شعر اللحية ‏(أخرجه مسلم في صحيحه‏),‏ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال‏:‏ كانأسود اللحية حسن الثغر ‏(رواه البيهقي في دلائل النبوة‏).‏

شارب سيدنا النبي

وأردف علي جمعة ببيان شاربه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم قص الشارب‏,‏ وليس حلقه بالكلية‏,‏ وإنما كان يخفف شاربه حتى كان يرى بياض ما أسفل الشعر في شاربه‏,‏ وكان يأمر بذلك‏,‏ ويجعله صلى الله عليه وآله وسلم تمييزا للمسلمين عن غيرهم‏,‏ فعن ابن عباس رضي الله عنه‏:‏ أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص شاربه ويذكر أن إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه ‏(أخرجه الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده‏).‏

عنقة سيدنا النبي

واختتم علي جمعة ببيان عنفقته صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ والعنفقة‏:‏ هي الشعر القليل الذي في الشفة السفلى‏,‏ وقيل‏:‏ الشعر الذي بينها وبين الذقن‏,‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميل العنفقة‏,‏ وشابت تلك العنفقة كما ثبت في السنة الشريفة‏,‏ فعن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة‏ (‏أخرجه البخاري في صحيحه‏).