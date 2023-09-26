قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون للوفاء بمسؤوليتنا تحت مختلف الظروف

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين، والذى يجريه أحد تشكيلات الجيش الثانى الميداني فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد الجيش الثاني الميداني

وألقى اللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميداني كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميداني لتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، مؤكدًا حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الاستعداد والجاهزية القتالية للوفاء بالمسئوليات والمهام تحت مختلف الظروف.

الجيش الثاني الميداني

وأعقب الكلمة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات بالمشروع والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

كما تم فرض عدد من المواقف الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة واقتدار مما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثانى الميداني من جاهزية واستعداد عالٍ لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم، وفقاً لأحدث إستراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل بإتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

رئيس الأركان

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع.

كما ناقش رئيس الأركان عددًا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثاني الميداني