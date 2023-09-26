مدير منظمة التنمية الزراعية العربية: منطقتنا أكبر أقاليم العالم استيرادا للغذاء

أكد إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التزام دولي نعمل جميعاً لتحقيقه خاصة خفض الفقر وإزالة الجوع فأين نحن اي المنطقة العربية من إزالة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي؟



وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خلال كلمته في اجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزراء الزراعة العرب، أن اجتماع اليوم يأتي للبحث والتشاور حول قضية مصيرية ومحورية تهمنا جميعا وهى قضية الأمن الغذائي العربي.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التزام دولي نعمل جميعاً لتحقيقه خاصة خفض الفقر وإزالة الجوع فأين نحن في المنطقة العربية من إزالة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن موضوعُ الأمن الغذائي موضوع كبيرٌ ومتشعب ولا يمكن الإحاطة به في جلسات وإن كثر عددها فهو موضوع متجدد مع مرور الأزمان والأحوال.



وأشار إلى أن هذا الاجتماع لابد أن يخرج بمخرجات مهمة في خضم تعقيدات قضية الأمن الغذائي حتى نخرج بعصارة وخلاصة من مداولاتنا هذه وحتى تستبين الطريق ونؤسس للقاءات قادمة تفضي بنا لتحقيق أهدافنا المطروحة وغايتها تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمنطقة العربية.

وأوضح أن هذا الاجتماع يطرح أوراقا محورية وإطارية في واقع وتحديات الأمن الغذائي وكذلك قضايا التمويل وما عليها ودور القطاع الخاص الرائد في التنفيذ مقابل دور القطاع العام التشريعي والتنظيمي، لنحصي التحديات الماثلة ونتبين خطانا للحلول المستدامة ونتشاور ونتحاور في لقاءات بصورة دورية بالتركيز على موضوعات بعينها نناصر بعضنا بعضاً لحلحلتها.

ونوه إلى أن منطقتنا العربية تعتبر من أكبر أقاليم العالم استيراداً للغذاء فهي تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية ما نسبته %32 من جملة استهلاكنا والهوة تتسع مع مرور الزمن وقد تصل إلى 130 مليون طن في العام 2030 وهو العام الذي يتوقع فيه تحقيق الأمن الغذائي.