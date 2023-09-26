وزيرة الثقافة: تنفيذ مشروعات بجميع المحافظات وزوار معرض الكتاب الأخير 3.5 مليون

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن البنية التحتية الخاصة بالثقافة كانت تعاني من الإهمال، موضحة أن ذلك كانت بعد 2011 وذلك دخل قصور الثقافة.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بجلسة فعاليات جلسة حكاية وطن أن المشروعات الثقافية تمت في جميع المحافظات.

وأوضحت أنه تم تطوير 35 مكتبة، 19 متحف، و9 مدارس ومعاهد تعليمية، بأكاديمية فنون، بالإضافة لـ 2357 نشاط ثقافي تمتم في جميع المنافذ الثقافية التي تم تطويرها.

ولفت إلي أن هناك صورا لـ الأماكن التي تم تطويرها، وصور لما كانت عليه قبل التطوير.

وكشفت أنه تم تنظيم 55 معرضا للكتاب في العام، وأن هذا الرقم لم يصل له معرض الكتاب من قبل، وأن الزائرين لمعرض الكتاب في 2023 وصل لـ 3.5 ملايين زائر.