أشرف صبحي يطالب بعمل يوم رياضي لتكريم جميع الأبطال

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرياضي المصري لديه مدرب شخصي، ومدرب تغذية، أخصائي شخصي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بجلسة فعاليات جلسة “حكاية وطن”، أن معظم الطلاب حاصلون على جامعات خاصة ولا يدفعون أي مصروفات.

ولفت إلي أن هناك أبطالا كانت في أمريكا، وطلبت اللعب في مصر، وهناك لاعب أيضًا، وأن الوزارة تدعم هؤلاء الأبطال.

وأشار إلي أن الوزارة تقوم بالرد على السوشيال ميديا، بشأن سفر بعض الأبطال، واللعب لـ دول ثانية.

وطالب بعمل يوم الرياضي المصري، ويتم تجميع جميع الأبطال المصريين، ويتم تكريمهم.

