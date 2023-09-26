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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصرى يبدأ حملة (المسيرة والمسار) لجمع توكيلات دعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى عن بدء فعاليات حملة “المسيرة والمسار.. لدعم التنمية والاستقرار" لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها ٥ اكتوبر المقبل؛ وانعقادها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى إن قيادات وكوادر وأعضاء حزب الحرية يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضارى أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات قانونية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

 

وأوضح أن التوكيلات القانونية سيتم تجميعها في أمانة كل محافظة؛ ثم تسليمها بشكل مجمع الى المقر الرئيسى للحزب بشارع قصر النيل ؛ ميدان طلعت حرب بالقاهرة؛ تمهيدا لتسليمها للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف د.ممدوح محمد محمود أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى توجهوا الى مقر مجلس النواب لعمل توكيلات دعم وتأييد لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى على جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة ( المسيرة والمسار ) لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لتحقيق امال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.

ممدوح محمد محمود الحرية المصرى السيسي الانتخابات الرئاسية

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