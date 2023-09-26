وزير الشباب: 22مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية الرياضية خلال 9 سنوات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للشباب لخلق شخصية مصرية متزنة، بحيث تشارك المؤسسات التربوية الناشئة مثل الأسرة والجامعة والمدرسة ومركز الشباب والنادي والكنيسة والجامع في تكوين الفكر لدي الشباب.

وأضاف: «عملنا بنية تحتية لمراكز الشباب بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليار جنيه من 2014 حتى 2023، شملت تطوير وإنشاء ملاعب خماسية وقانونية، وتطوير مدن شبابية ورياضية وملاعب كرة قدم بواقع 6 ملاعب بشكل خدمنا في كأس الأمم الأفريقية 2019»..

وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بدأنا بمجموعة دوائر متفاعلة مثل البنية التحتية الرياضية، ومركز الشباب إحدى المؤسسات المهمة جدا ويستهدف كل طبقات المجمتع، وعملنا على تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يكون بها كل الأشكال والخدمات».

وأوضح أنّ مركز الشباب هو مكان ترفيهي وثقافي وفني وجرى خلق تجمعات بأندية وكيانات مختلفة مثل مركز شباب طامية بالفيوم ومركز شباب سانت كاترين وغيرهما.

واختتم حديثه، «عندما كنت لاعب كاراتية في نادٍ صغير قبل اللعب في أندية كبيرة، لم نكن نجد في مراكز الشباب أماكن لتغيير الملابس فيها، لكن هذا الأمر تغير في مراكز الشباب التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة».