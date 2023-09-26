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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

براتب 7 آلاف جنيه.. وظائف خالية بتلك الوزارات

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارة القوي العاملة و وزارة الشباب والرياضة من خلال الإعلان عن الوظائف عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، وملتقي التوظيف.

وظائف خالية للشباب

وأفادت وزارة العمل بأنه سيتم تنظيم ملتقى توظيف بمديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر لإعلان وظائف خالية للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية، وفرتها 48 منشأة سياحية في مدن الغردقة، وسفاجا، ومرسى علم، والقصير

الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات، وغير حاملي المؤهلات والخبرة من سن 18 وحتى 50 سنة، مضيفا: أن الملتقى سوف يشهد تسليم جوائز للمتفوقين من خريجي مراكز التدريب المهني بالمحافظة، والتابعة للوزارة في مجالات الخياطة والتفصيل.

وظائف خالية للشباب

وأوضحت وزارة العمل أن شركة «الشرق الأوسط للخدمات الفنية» توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية، شريطة أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهلات عُليا أو متوسطة وذلك حسب المهنة المطلوبة، كما يتمتعون بخبرة 3 سنوات وتتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، وذلك في هذه التخصصات:

- 1 سكرتيرة، براتب 4500 جنيه- وظائف خالية لـ عدد 2 فني كهرباء، براتب 4500 جنيه.
- 2 فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.
2 مهدنس ميكانيكا – كهرباء، براتب 6000 جنيه.
-  2 مهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه.
- 1 محاسب من الجنسين (خبرة محاسبة ضرائب)، براتب 4500 جنيه.

وفرت مبادرة «أندية التمكين الرقمي» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، فرص عمل في القاهرة والجيزة لحديثي التخرج، وذلك خلال اليوم المفتوح للتوظيف بإحدى الشركات الغذائية، براتب يصل إلى7 آلاف جنيه.

 اليوم التوظيفي للشباب 


ومن المقرر أن ينعقد اليوم التوظيفي يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر، في تمام الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

حيث أعلنت الشركة طلبها للتعيين أخصائي مبيعات خارجية، ضمن فرص العمل المعلنة يوم الأحد المقبل خلال اليوم التوظيفي المفتوح.
وتتمثل الوظائف المقدمة من مبادرة أندية التمكين الرقمي فيما أعلنته إحدى شركات التغذية بشأن حاجاتها إلى أخصائي مبيعات خارجية، وتتمثل مميزات تلك الوظيفة في:

  1.  أرباح سنوية.
  2. بدل مواصلات.
  3.  تدريب مدفوع الأجر.
  4. فرص للترقي بالمسار الوظيفي.
  5. تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية

شروط القبول بالوظائف الخالية
 

  1. - سنوات الخبرة: من 0 إلى 2 خبرة
  2. - السن المطلوب: 22 إلى 30 سنة
  3. - المؤهل المطلوب: مؤهل عالي
  4. -الراتب يصل إلى 7000 جنيه
  5. مقر العمل في القاهرة - الجيزة

طريقة التقديم بالوظائف الخالية

عن مقر اليوم التوظيفي فيوجد في: 5 بني عامر- شارع مراد - الجيزة

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