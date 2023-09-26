عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات مبادرة “بنت مصر.. كنز وثروة قومية”

مبادرة بنت مصر ثروة
مبادرة "بنت مصر ثروة قومية" بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات مبادرة (بنت مصر.. كنز و ثروة قومية) لطالبات مدارس المرحلة الابتدائية، والتي تم انطلاقها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف تدريب 100 ألف طالبة بمدارس الإسكندرية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي كلمته؛ أكد الشريف علي أهمية  التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحسين النظام التعليمي،  معربا عن سعادته بتنفيذ مثل هذه المبادرات في مجال التعليم وتأهيل الفتيات وعقد ورش عمل تدريبية لهم  في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والتكنولوجية والأعمال اليدوية .

الطلاب الأفارقة يوجهون الشكر للرئيس السيسي خلال حفل تخرجهم بمكتبة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وخلال الحفل؛  كرم محافظ الإسكندرية الطالبات المتميزات خلال فترة التدريب بالمرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدا علي أهمية  التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه المبادرات لتعليم وتأهيل الفتيات منذ الصغر عن طريق  برامج  متكاملة  لتأهيل  الفتاة  لتصبح امرأة  مثالية مؤثرة في المجتمع لأنها  أساس  الأسرة و الأولي في حياة  الأبناء .

وأوضح أن محافظة الإسكندرية على أتم الاستعداد لتقديم كافة  أوجه الدعم  والرعاية للقائمين  علي مثل  هذه  المبادرات .

جاء ذلك بتواجد سوزان جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيدتي للتنمية، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفين ، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع.

الاسكندرية 100 ألف طالب استقبال العام الدراسى الجديد أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الطلاب الأفارقة المرحلة الابتدائية المجالات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

ترشيحاتنا

متاح البناء بعدة مناطق.. أسعار الحديد والأسمنت

كيف نشأ الكون..أسرار جديدة تكشفها ناسا بعد وصول عينات كويكب بينو الى الارض

تقرير يومي.. تقديم 329 ألف خدمة للمواطنين بحملة 100 يوم صحة

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

اتباع الطرق الصوفية يحتشدون بشوارع القناطر للاحتفال بالمولد النبوي.. بث مباشر

فى عهد الرئيس السيسى..كيف عملت جامعة القاهرة على حل مشكلة قوائم الانتظار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ