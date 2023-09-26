محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات مبادرة “بنت مصر.. كنز وثروة قومية”

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات مبادرة (بنت مصر.. كنز و ثروة قومية) لطالبات مدارس المرحلة الابتدائية، والتي تم انطلاقها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف تدريب 100 ألف طالبة بمدارس الإسكندرية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي كلمته؛ أكد الشريف علي أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحسين النظام التعليمي، معربا عن سعادته بتنفيذ مثل هذه المبادرات في مجال التعليم وتأهيل الفتيات وعقد ورش عمل تدريبية لهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والتكنولوجية والأعمال اليدوية .

وخلال الحفل؛ كرم محافظ الإسكندرية الطالبات المتميزات خلال فترة التدريب بالمرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدا علي أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه المبادرات لتعليم وتأهيل الفتيات منذ الصغر عن طريق برامج متكاملة لتأهيل الفتاة لتصبح امرأة مثالية مؤثرة في المجتمع لأنها أساس الأسرة و الأولي في حياة الأبناء .

وأوضح أن محافظة الإسكندرية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للقائمين علي مثل هذه المبادرات .

جاء ذلك بتواجد سوزان جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيدتي للتنمية، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفين ، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع.