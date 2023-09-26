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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على السلع الروسية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات جمركية ووثائق أخرى أن دول الاتحاد الأوروبي واصلت الحصول على كميات كبيرة من السلع الأساسية من روسيا عن طريق استيرادها عبر دول ثالثة.

ووفقًا لـ“فايننشال تايمز”، اشترت شركة جلينكور العملاقة لتجارة السلع الأساسية ما لا يقل عن 5000 طن من صفائح النحاس التي صنعتها شركة أورال للتعدين والمعادن الروسية (UMMC) هذا العام. وتم تصديرها من تركيا إلى ميناء ليفورنو الإيطالي في يوليو.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حظر شامل على تداول المعادن الروسية. ومع ذلك، فُرضت قيود على بعض رجال الأعمال ومنتجي المعادن الروس كجزء من العقوبات الغربية.

وفرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على المديرين التنفيذيين لشركة UMMC العام الماضي، في حين فرضت الولايات المتحدة قيودًا أوسع على الشركة نفسها في يوليو الماضي.

وقالت  “فايننشال تايمز”، “ليس هناك ما يشير إلى أن شركة جلينكور قد انتهكت العقوبات. ومع ذلك، فإن هذه الصفقات تؤكد اعتماد أوروبا على روسيا في السلع الأساسية بالإضافة إلى الدور المتنامي لتركيا كمركز لإعادة الشحن”، مضيفة أن “دبي أصبحت أيضًا موطنًا للوسطاء لاستيراد السلع الروسية إلى أوروبا”.

وبحسب ما ورد، قالت شركة جلينكور، إن الشحنة كانت “الجزء الأخير” من العقد الذي كان ساريًا قبل بدء الصراع في أوكرانيا، مضيفة أنها لم تقم بأي أعمال جديدة مع UMMC منذ ذلك الحين.

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وأشارت التقارير إلى أن الإحصاءات التي استشهدت بها “فاينانشيال تايمز” تظهر أن واردات تركيا من النحاس الروسي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 159 ألف طن في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وفي الوقت نفسه، أصبحت إيطاليا أكبر وجهة لتصدير النحاس في تركيا، حيث نمت بنسبة 3٪ في عام 2023، وفقا لـ “فايننشال تايمز.

الاتحاد الأوروبي روسيا

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