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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكربم الفائزين بمسابقة التعليم أولاً في كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، الفائزين في مسابقة «التعليم أولاً».

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وحرص وكيل الوزارة على تكريم، محمد مصطفى ميرة الذي مثل محافظة كفر الشيخ بالمسابقة، وحمدين البغداد،  مدير مدرسة بلطيم الرسمية للغات الفائز بمسابقة القائد الفعال، وياسر أبو المجد الفائز بالمركز الثاني من مدرسة بلطيم الرسمية للغات، ووليد محمد الفائز بالمركز الثالث من مدرسة نجية سلام الرسمية للغات بمطوبس.

وذلك في  إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعليم أولا، بحضور محمد الزغبي مدير إدارة التجريبيات.


وقد استمع وكيل الوزارة إلى شرح شامل من محمد ميرة ممثل المحافظة بالمسابقة وتبادل الأفكار مع الحضور المحتفى بهم حول آلية المسابقة والأهداف المنشودة منها وضرورة نقل تلك الخبرات المكتسبة إلى جميع المنسوبين في الميدان التعليمي.

التربية والتعليم الذهب الأبيض المولد النبوي الشريف و المولد النبوي المركز الثاني المركز الثالث المولد النبوي الشريف بمطوبس

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