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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القطن فتح في الغيطان.. محافظ كفر الشيخ يشهد جني الذهب الأبيض| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بدء موسم جني القطن بقرية الهمة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من قيادات مديرية الزراعة، وعدد من المزارعين والمزارعات.

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالينا الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الارشادية.

واستمع محافظ كفر الشيخ من المزارعين أهمية محصول القطن بالنسبة لهم، وفرحتهم بجني الذهب الأبيض، مشيرين إلى الاهتمام بالمحصول منذ زراعته على مدار الأشهر الماضية، حتى جنيه، وما تلقوه من متابعة واهتمام من مديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، وتزرع  المحافظة ثلث المساحة المنزرعة من المحصول على مستوى الجمهورية ب 84 ألف و200 فدان، ومتوسطة إنتاجية الفدان من 10 لـ 12 قنطاراً.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم بدء جني القطن صنف جيزة 94، ولدينا 4 مراكز إكسار بيلا والحامول والرياض، أما مطوبس فهي اكسار الجيزة 96، والمحصول هذا العام مبشر إنتاجية عالية، وتم اختيار 91 مجمعاً بالتعاون مع منظومة تسويق القطن، ويتم عقد ندوات عن الجني المُحَسن، ومتابعة عمليات الجني في الحقول.

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