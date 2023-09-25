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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. فحص وعلاج 1273 مواطناً في قافلة طبية بكفر الشيخ| صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية الحماد بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد محمود، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية  جرى تقديمها من خلال 11 عيادة متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1273 مواطناً خلال اليومين.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم إجراء 169 تحليلاً طبياً بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 5 صور أشعة، وصرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 729 مواطناً، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 75 مواطناً خلال القافلة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة،  تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 8 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

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