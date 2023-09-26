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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب قرفة ساخن؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القرفة.

فوائد شرب القرفة ما يلي :-
· تحتوي القرفة على كميّاتٍ كبيرةٍ من مضادّات الأكسدة القوية، مثل متعدد الفينول، والتي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة مما يقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.
·  تمتلك القرفة خصائص مضادّة للالتهابات قد تفيد المركبات الموجودة في القرفة في التخفيف من الحالات الالتهابية المرتبطة بالعمر.
·  تمتلك القرفة خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات خصائص مضادة للبكتيريا: يمكن للقرفة أنّ تُقلل من العديد من أنواع البكتيريا التي تُسبب الأمراض، بما في ذلك بكتيريا السلمونيلا، والإشريكية القولونية .
·  تقلل من مقدمات السكري إنّ شرب القرفة الصينية لا يُحسّن السيطرة على نسبة السُّكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات مرض السُّكري بشكلٍ ملحوظ.
·  تساهم في تنظيم الدورة الشهرية تُساعد القرفة على التقليل من آلام الدورة الشهرية، إضافةً لدروها في التخفيف من النزيف، وألم عسر الطمث وما يرافقه من أعراض كالغثيان والتقيؤ، كما تُساعد على التخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.
·  تقلل من خطر الإصابة بالسرطان حيث تأثير القرفة في التقليل من خطر الإصابة بالسّرطان، وتخفيف أعراضه.
· تحسن من حالات العجز الجنسي قد ساعد استخدام زيت القرفة الصينية على زيادة النشاط الجنسيّ .
·   تخفف من آلام المفاصل يُساعد تناول القرفة على التقليل من البروتين المتفاعل-C الذي يرتفع مستواه بفعل وجود الالتهاب، وبالتالي تقليل الالتهاب، كما لوحظ أنّ القرفة قللت من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، مثل: انتفاخ المفاصل.
.  تحسن من حالات المصابين بمتلازمة تكيس المبايض قد يُساعد تناول مسحوق القرفة على التقليل من مقاومة الإنسولين بشكلٍ ملحوظ، خاصةً لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

التهاب المفاصل الروماتويدي ألتهاب المفاصل العجز الجنسي النشاط الجنسي تنظيم الدورة الشهرية تناول القرفة تكيس المبايض

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