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منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كورونا

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

صدى البلد

قدمت مذيعه صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول حقيقه انتشار مرض كورونا من جديد و المتحورات التى تتبعها و تحذيرات وطرق الوقايه من الامراض بشكل عام 

عودة فيروس كورونا وعودة الإجراءات الاحترازية لحياتنا اليومية .. توقعات جديدة خرجت بها منظمة الصحة العالمية تؤكد من خلالها حدوث جائحة صحية عالمية على غرار أزمة كورونا ... وبسبب هذه التوقعات والتصريحات ساد القلق في جميع دول العالم خاصة وأنه ظهر خلال الشهر الماضي متحور جديد من كورونا وهو متحور eg5 في بلاد كثيرة حول العالم .. فلماذا قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار هذا التوقع .. وهل نحن فعلا على موعد مع فيروس كورونا من جديد

حالة من القلق الكبير حدثت في جميع دول العالم، عقب اجتياح متحور جديد من فيروس كورونا.
وعلى غرار أزمة كورونا خلال السنوات الماضية، أصبح هناك قلق من حدوث جائحة صحية عالمية مرة اخرى، حيث أن العالم يمر بتغيرات جيوفيزيائية ومناخية أدت إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهده الفيديو التالى :

https://fb.watch/niK_MUhkP3/

كورونا مرض كورونا منظمة الصحة العالمية eg5 أزمة كورونا

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