نجم الكرة المصرية السابق: كولر في ورطة قبل مباراة الأهلي وسان جورج

أعلن إبراهيم همام، نجم الكرة المصرية السابق، خضوع محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لبعض الفحوصات الطبية لحسم موقفه من المشاركة أمام سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه علي "فيسبوك"، "كهربا يخضع لجلسة أشعة من أجل حسم موقفه من المشاركة في مباراة سان جورج المقرر لها يوم الجمعة بعد شكواه في مران أمس من آلام في العضلة الضامة".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية دون رد، على حساب نادي سان جورج الأثيوبي في إطار ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سان جورج الأثيوبي في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.