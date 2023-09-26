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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ،عقب صلاة المغرب بمسجد الإستاد، بحضور النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

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ووجه محافظ كفر الشيخ خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى بصفة عامة، وشعب كفر الشيخ بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار.

وبدأ الاحتفال بتقديم شيخ على حمدون، مدير إدار كفر الشيخ غرب، وبتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ نصر أبو الجلاجل، قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وقدم الابتهالات الشيخ إبراهيم صلاح،  ثم كلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف أشار فيها إلى أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة واستعراض لبعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم موجهاً رسالة إلى الشباب المصرى بأن يتجه إلى التعليم والبناء وتبنى الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم، مشيراً إلى أننا لابد من ننهج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في معاملته لزوجاته، من حسن معاملة، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.

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الاحتفال بذكرى المولد النبوي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الدروس المستفادة السيد شمس الدين القيادات التنفيذية والشعبية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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