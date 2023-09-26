وزير الرياضة يكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس2024

رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على سؤال بشأن إمكانية مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر الأول مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أتمنى وجود اللاعب الدولي محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، وهذا الأمر مع الجهاز الفني حاليا.

مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بطولة الدوري العام لكرة القدم قوية ونعمل على أن يكون على أعلى مستوى.