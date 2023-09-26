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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

 

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً اصطفاف الجامعة بكل كوادرها صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في تنمية روح الولاء وتعزيز الانتماء للوطن.

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ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحقق كل ما تصبو إليه الدولة المصرية العريقة من رقي وازدهار، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، ويُديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحقق الشعب المصري ما يتمناه في ظل القيادة الحكيمة.


وأعرب "دسوقي"، عن سعادته البالغة بهذه الذكرى العطرة، والتي تعد من أهم المناسبات التي يعتز بها المسلمون حول العالم، داعيًا الأمة العربية والإسلامية للتحلي بالقيم الإنسانية النبيلة التي حملتها الرسالة المحمدية، من الإخاء والتراحم والسلام للإنسانية جمعاء، ملفتاً إلى أن رسالة نبي الإنسانية أكدت على الإخلاص والإتقان في العمل والعلم، وقبول الآخر.
 

كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

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