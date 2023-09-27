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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمر كوميدي.. تعليق حزب المصري الديمقراطي على تداول صحيفة جنائية لفريد زهران

حزب المصري الديمقراطي
حزب المصري الديمقراطي

قالت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن ما يتم تداوله عن الصحيفة الجنائية للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فريد زهران أمر كوميدي، إذ أن تلك الصحيفة تم تداولها منذ عام ونصف، وتحديدًا قبل انتخابات حزب المصري الديمقراطي الداخلية، وحينما تم تداولها في ذلك التوقيت تم الحديث أنه غير مقبول ترشحه في منصب رئيس الحزب، موضحة أن تلك الورقة عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة. 

المصري الديمقراطي يدافع عن فريد زهران 

وأضافت "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن المرشح المحتمل فريد زهران قام بعمل "فيش وتشبيه" للتأكد أنه خالي من أي جرائم جنائية مثلما يتم تداول، وأصبح رئيسًا لحزب المصري الديمقراطي وانتهى الأمر في ذلك التوقيت. 

وتابعت، أن تلك الصحيفة تم تداولها من جديد في الوقت الحالي، وفريد زهران كان يرغب في عمل فيش وتشبيه جديد من أجل أن يتأكد أن صحيفته الجنائية سليمة، وأنه ليس عليه ما يستدعي أنه غير قادر للترشح لرئاسة الجمهورية، لافتة إلى أنه سيحتاج لتقديمه من جديد أثناء تقديمه ورق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأردفت أن الأمر كوميدي للغاية، إذ أنه من غير المنطقي أن يرشح شخص نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وهو عليه بعض القضايا، أمر غير منطقي على الإطلاق، موضحة أن هناك خصوم كثيرين يرغبون في عمل المشاكل من انتشار مثل تلك الورقة. 

واستكملت: "اللي طلع الورقة دي عارفين أن ملهاش أي قيمة، وهي بتعمل شوشرة لا أكثر ولا أقل، وهما عارفين أن هي غلط، إحنا حزب معارض وممكن يكون لينا خصوم من كل ناحية، يعني ممكن يكون لينا خصوم من ناس مواليين للنظام ومتدايقين إننا نازلين، وممكن يكون لينا خصوم سياسيين متدايقين إننا متواجدين في المشهد السياسي في الوقت الحالي".

ولفتت إلى أن حزب العدل أعلن تأييده لفريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء ذلك بناء على تنسيق بين الحزبين في بناء تيار ديمقراطي وسطي، والفروق بين الحزبين ليست كبيرة، وكان هناك تنسيق بين كلا الطرفين، والخطاب الخاص بالحزبين قريب جدا من بعضهما البعض، ومن الممكن العمل في حملة واحدة مع مرشح واحد، ومازال الحزب لديه أمل في تدعيمات أخرى خلال الفترة المقبلة. 

وأعربت عن قلقها من دخول الإسلام السياسي من جديد في هذا الصراع، مشددة أنها ضد عودة الإخوان للمشهد السياسي بأي صورة من الأشكال، وكان الحزب جزء من جبهة الإنقاذ، وضد كل من يحاول استغلال الدين بأي شكل من الأشكال. 

المصري الديمقراطي فريد زهران أسامة كمال برنامج مساء دي إم سي حزب العدل

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