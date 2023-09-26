فريد زهران: ترشحي في الانتخابات الرئاسية ليس جزءا من أي خطاب إقليمي أو دولي.. وأمثل الجيل الذي بحث عن تحقيق التحول الديمقراطي

حل فريد زهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، للحديث عن برنامجه الانتخابي الذي يريد تحقيقه في حال فوزه بالانتخابات.

وقال فريد زهران، إن يجب إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والزراعة والصناعة ولابد من دعم وجود مستثمر أجنبي.

يجب إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والزراعة والصناعة

وتابع زهران، أن الجماعة الإرهابية تمتلك مشروعاً إقليميا ودوليا، وترشحه في الإنتخابات ليس جزءا من أي خطاب إقليمي أو دولي.

مشيراً إلى أنه يمتلك تاريخا في العمل السياسي يشهد له، وشارك في الإنتفاضة الطلابية عام 1977.

قائلاً إنه يتواصل مع كافة القوي السياسية المدنية الديمقراطية للتشاور بغرض الوصول لأفضل صيغة ممكنة للوصول للتوافق لمرشح للحركة المدنية خلال الانتخابات الرئاسية.

المعارضة يسعون لتغيير ديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة

وأضاف "زهران" أن في المعارضة يسعون لتغيير ديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدا أنه يحاول أن يمثل بديلا مدنيا ديمقراطيا.

وأشار إلى أنهم تأخروا في إعلان الترشح لأنهم مستمرين طوال 3 شهور لمناقشة ترشحه حتى اتخذ قرار الهيئة العليا للحزب.

موضحاً أن لم يعرض عليه حتي الآن المشاركة في مجلس رئاسي مدني مع أي مرشحين محتملين.

متابعاً أن الحركة المدنية الديمقراطية لها توجهات واضحة وبرنامج محدد حتي الآن لم تعلن موقفها من دعم أحد المرشحين.

وأوضح أن المناقشة حول التحالفات الإنتخابية ستظل مفتوحة حتي إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وتابع فريد زهران، أن رغبوا الترشح في الإنتخابات الرئاسية قد يصعب عليهم جمع عدد التأييدات المطلوبة من 15 محافظة والذي يصل عددهم 25 ألف تأييد.

أمثل الجيل الذي بحث عن تحقيق التحول الديمقراطى

قال فريد زهران، إنه يمثل الجيل الذي بحث عن تحقيق التحول الديمقراطى وتم إجهاض هذه المحاولات أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه يكره الجماعة الإرهابية.

وأضاف "زهران" أن النظام الحالي ارتكب خطيئة واسمها التحالف مع الإخوان وهذا حدث مرتين ، مشيراً إلى أنه لم يدخل في تحالف مع الإخوان في عام 2012.

وتابع فريد زهران، أنه كان عضواً في جبهة الإنقاذ التي لعبت دوراً كبيراً في إسقاط الجماعة الإرهابية وإنقاذ مصر والشعب المصري من هؤلاء، موضحاً أنه رفض التحالف مع الجماعة الإرهابية في الإنتخابات البرلمانية.