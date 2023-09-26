فريد زهران: أمثل الجيل الذي بحث عن تحقيق التحول الديمقراطي

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، إنه يمثل الجيل الذي بحث عن تحقيق التحول الديمقراطى وتم إجهاض هذه المحاولات أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه يكره الجماعة الإرهابية.

وأضاف "زهران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن النظام الحالي ارتكب خطيئة واسمها التحالف مع الإخوان وهذا حدث مرتين ، مشيراً إلى أنه لم يدخل في تحالف مع الإخوان في عام 2012.

وتابع فريد زهران، أنه كان عضواً في جبهة الإنقاذ التي لعبت دوراً كبيراً في إسقاط الجماعة الإرهابية وإنقاذ مصر والشعب المصري من هؤلاء، موضحاً أنه رفض التحالف مع الجماعة الإرهابية في الإنتخابات البرلمانية.

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