فريد زهران: يجب إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والزراعة والصناعة ودعم المستثمر الأجنبي

حل فريد زهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، للحديث عن برنامجه الانتخابي الذي يريد تحقيقه في حال فوزه بالانتخابات.

وقال فريد زهران، إن يجب إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والزراعة والصناعة ولابد من دعم وجود مستثمر أجنبي.

وتابع فريد زهران، أن الجماعة الإرهابية تمتلك مشروعاً إقليميا ودوليا، وترشحه في الانتخابات ليس جزءا من أي خطاب إقليمي أو دولي.

مشيراً إلى أنه يمتلك تاريخا في العمل السياسي يشهد له، وشارك في الانتفاضة الطلابية عام 1977.

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