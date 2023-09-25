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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريد زهران: يجب إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والزراعة والصناعة ودعم المستثمر الأجنبي

فريد زهران
فريد زهران

حل فريد زهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، للحديث عن برنامجه الانتخابي الذي يريد تحقيقه في حال فوزه بالانتخابات.

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حزب المصري الديمقراطي يدفع بـ فريد زهران مرشحا في الانتخابات الرئاسية

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عماد الدين حسين: فريد زهران قد يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية غداً

 

وقال فريد زهران، إن يجب إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والزراعة والصناعة ولابد من دعم وجود مستثمر أجنبي.

وتابع فريد زهران، أن الجماعة الإرهابية تمتلك مشروعاً إقليميا ودوليا، وترشحه في الانتخابات ليس جزءا من أي خطاب إقليمي أو دولي.

مشيراً إلى أنه يمتلك تاريخا في العمل السياسي يشهد له، وشارك في الانتفاضة الطلابية عام 1977.

https://fb.watch/nhG6P2j9tv/?mibextid=HSR2mg

الاعلامي اسامة كمال الانتخابات الرئاسية الجماعة الارهابية الزراعة والصناعة برنامج مساء dmc انتخابات الرئاسية قناة dmc الفضائية فريد زهران

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