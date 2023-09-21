حزب المصري الديمقراطي يدفع بـ فريد زهران مرشحا في الانتخابات الرئاسية

عقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس اجتماعاً طارئاً امتد لعدة ساعات لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

حضر الاجتماع في واقعة غير مسبوقة ودالة على مدى اهتمام الحزب بالانتخابات وضرورة اتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة فيها من عدمه .

حضر الاجتماع 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا.

بدأ التصويت بعد الاجتماع واستمر عشر ساعات، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العليا بترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 75%. ورفض 15% وامتنع 10% عن التصويت.

أكدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال المناقشات التى تمت على أن أجواء المعركة الانتخابية و الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات أو التعهدات التي طالبنا بها مجلس أمناء الحوار وتبناها مشكوراً وتفاعلت معها الهيئة الوطنية للانتخابات إيجاباً، كل هذه الخطوات وربما غيرها أيضاً تبدو لنا كعلامات طيبة قد تشكل تغييرا عن الانتخابات السابقة.

كما أكدت على الدفع بفريد زهران للترشح يأتى بعد أن أعلن أكثر من مرشح ينتمي للمعارضة المصرية ترشحه .