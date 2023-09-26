فريد زهران: المعارضة تسعى للتغيير وبناء دولة ديمقراطية حديثة

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، إنه يتواصل مع كافة القوي السياسية المدنية الديمقراطية للتشاور بغرض الوصول لأفضل صيغة ممكنة حتي يتم لتوافق علي مرشح للحركة المدنية خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "زهران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن في المعارضة يسعون لتغيير ديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدا أنه يحاول أن يمثل بديلا مدنيا ديمقراطيا.

وأشار إلى أنهم تأخروا في إعلان الترشح لأنهم مستمرين طوال 3 شهور لمناقشة ترشحه حتى اتخذ قرار الهيئة العليا للحزب.

موضحاً أن لم يعرض عليه حتي الآن المشاركة في مجلس رئاسي مدني مع أي مرشحين محتملين.

https://fb.watch/nhHwHY0IPA/?mibextid=HSR2mg