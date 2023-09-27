روسيا تعلق حركة السيارات على جسر القرم

أعلنت السلطات الروسية تعليق حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم، الأربعاء، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.



وكانت وكالة تاس الروسية قد أفادت أمس، الثلاثاء، بأنه قد تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة شبه جزيرة القرم.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن العمليات الهجومية مستمرة في اتجاهي ميليتوبول وباخموت.

جاء في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن الجيش الروسي أطلق 16 صاروخًا ونفذ 72 غارة جوية، وشن 65 هجومًا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية أو على أهداف مدنية داخل الأراضي الأوكرانية.



وذكر البيان تعرض حوالي 150 بلدة للقصف في كل من سومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.